Zdroj: archiv Jana Bajbory

Není proto divu, že stále běhá právě za Bílinu. „Pořád mě to moc baví. Už ale nezávodím na dráze, té jsem si v minulosti užil dost. Běhám hlavně přespolní běhy. Protože trénuji pětkrát týdně, tak se to snažím zhodnotit, snažím se absolvovat hodně závodů. Vůbec si neumím představit, že bych neběhal. Někdy běhám se zdejšími bývalými cyklisty. Kdybych nemohl kvůli zdraví v budoucnu běhat, tak bych jezdil na kole, protože to je pro mě moc krásná a oblíbená činnost.“