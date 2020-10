Zdroj: archiv Lukáše Šimandla

S mojí partou jsme měli super dospívání, začali jsme točit krátké filmečky a skeče a v tom jsem se našel. Po maturitě jsem rovnou narukoval na vojnu a v roce 2001 jsem nastoupil jako kameraman do TV OK plus. To je moje srdcovka, ještě teď pro televizi pracuji. Tady jsme taky začali dělat na pořadu Žatecká Prda. Zpětně to vidím, že to byla trefa do černého. V té době měl žateckou televizi ve městě snad každý. V televizi jsem se taky seznámil s mojí manželkou Ráďou. A ta se mi povedla. Ja říká moje mamča: „Lukáši ty ses dobře oženil, ale Radka se blbě vdala.“ Každopádně s touhle skvělou a krásnou blondýnkou mám dva prcky, oba se mi taky povedli. Jo a ještě máme dvě psiska.