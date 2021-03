Hana Vaněčková.Zdroj: Archiv Hany Vaněčkové

Žena se narodila na zámečku poblíž Stroupče. Její rodiče pracovali v zemědělství, když jí byly dva roky, přestěhovali se přímo do Stroupče. „Chodila jsem ve Stroupči do základní školy, od šesté třídy pak do Žatce. Ráno autobusem do města, odpoledne zpět pěšky podél řeky,“ vzpomíná.