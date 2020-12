Zdroj: archiv Petra Novotného

Pedagogové pod jeho vedením začali více používat moderní digitální technologie, a to jak ve výuce, tak ve vnitřní komunikaci. „Snad mi to jednou odpustí. (úsměv) Co pro mne bude určitě vítaná změna, bude zažít alespoň jeden normální školní rok ve funkci, a to se mi zatím kvůli koronaviru nepovedlo.“