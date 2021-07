Lukáš Rohan se stal prvním úspěšným reprezentantem české výpravy v Tokiu. Do finále postoupil čtvrtým časem ze semifinále.

V závěrečném vystoupení sice nezopakoval čistou jízdu, hned na čtvrté brance si připsal dvousekundovou penalizaci, ale poté již byl bezchybný a slavil největší úspěch v kariéře.

„Je to naprosto neskutečné. Jsem strašně spokojený s tou finálovou jízdou, byla to má životní jízda. Fakt mi to vyšlo, mrzí mě úplně malinkatý šťouch. Věděl jsem o něm, ale nakoplo mě to. Jel jsem dál, vůbec jsem nezpanikařil a jsem moc rád, jak to dopadlo,“ rozplýval se Rohan.

Co českého hrdinu před finále namotivovalo? Tak třeba známá scéna proslovu hokejového trenéra Herba Brookse z filmu Hokejový zázrak, kterým kouč nabudil americké mladíky před utkáním se Sověty.

„Před finále jsem se na proslov z filmu Hokejový zázrak podíval a Herb Brooks mě opravdu namotivoval,“ přiznal Rohan s tím, že film o podceňované partě, která dojde až na olympijský vrchol, patří k jeho oblíbeným.

„Když tam mluví v šatně před těmi outsidery, když jdou hrát se Sověty, tak se do té role vždycky dokážu vcítit. Já tady byl taky outsider a mně ta role outsidera vyhovuje. Doufám, že si ji ještě chvíli podržím,“ svěřil se novopečený stříbrný olympijský medailista.

Ziskem stříbrné medaile Rohan navázal na svého otce a trenéra Jiřího, který byl druhý na olympijských hrách v Barceloně 1992 a Atlantě 1996 na deblkanoi společně s Miroslavem Šimkem. Potěšil ho.

„Musím říct, že jsem spokojený. Moc často to neříkám. Myslím si, že se mu to opravdu povedlo, vyšlo mu to,“ radoval se Rohan starší.

Slovinsko má novou star

Rohan - vítěz červnového Světového poháru v Praze - zaostal za suverénním Slovincem Savšekem o 3,71 sekundy. Savšek skončil na předchozích hrách v Riu de Janeiro šestý, o dvě pozice hůře dojel v Londýně v roce 2012. V Tokiu neměl konkurenci.

„Pokaždé jsem cílil vysoko, ale nikdy se mi to ve finále nepovedlo,“ řekl po dnešním úspěchu.

Proslov z filmu Hokejový zázrak:

Zdroj: Youtube

Oproti minulým olympiádám se více soustředil na poslední jízdu. „Doufal jsem, že to zvládnu čistě, a jsem velmi rád, že jsem tentokrát udržel koncentraci od začátku do konce,“ doplnil.

Na triumf byl Savšek pyšný i proto, že Slovinsko získalo první olympijské zlato ve slalomu kanoistů. Nevěděl ale, jakým způsobem ho oslaví.

„Možná budu muset být trochu potichu, protože mého spolubydlícího čeká závod. Možná to oslavím někde jinde,“ dodal.

Výsledky vodního slalomu na OH v Tokiu

Muži, C1: 1. Savšek (Slovin.) 98,25 (0 trest sekund), 2. Rohan (ČR) -3,71 (2), 3. Tasiadis (Něm.) -5,45 (0), 4. Burgess (Brit.) -5,61 (0), 5. Thomas (Fr.) -6,73 (0), 6. Beňuš (SR) -7,35 (2), 7. Lokken (USA) -7,83 (2), 8. Elosegi (Šp.) -8,34 (2), 9. Watkins (Austr.) -9,93 (2).