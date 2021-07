Postup na olympijské hry bere jako obrovský úspěch. Šance našeho týmu? „Podle mě je těžší kvalifikace na olympiádu než samotná olympiáda. Kvalitnější skladba je třeba na mistrovství Evropy. Věřím, že kluci můžou uhrát dobrý výsledek,“ má jasno rodák z Jičína.

Postup českých basketbalistů do Tokia je pořádnou senzací.

Jednoznačně! Jde o velký úspěch, předvedli jsme ve všech zápasech kvalitní výkony. V úvodní fázi jsme měli štěstí, málokdo čekal, že bychom postoupil. Opravdu obrovský úspěch.

Měl jste čas sledovat kvalifikační zápasy?

Zrovna jsme s dalšími trenéry pracovali na jednom kempu. Stíhali jsme to, co se dalo. První zápas jsme prohráli s Turky, to se nepovedlo. Proti Uruguay jsme měli štěstí. Pak přišla Kanada…nervy drásající souboj, dramatická koncovka. Nakonec jsme jí přetlačili. Nejlepší výkon jsme podali proti Řekům, těm došla energie.

Mužský basketbal je v poslední době na vzestupu. Úspěšné mistrovství světa, nyní účast na olympiádě.

Každý úspěch pomáhá. Z mediálních vyjádření samotných hráčů bylo cítit, že s tím nikdo nepočítal. U většiny českých sportovců je to stejné, drtivá většina z nich není pasována do role favorita. Kanada měla kvalitu, hrálo za ní 8 hráčů z NBA. My jsme do toho šli s čistou hlavou. Postupem času jsme si uvědomovali, že šance na postup se zvětšuje. Kanada nepůsobila příliš suverénním dojmem. Tady se naplno projevila naše chuť a hladovost.

Jaké šance máme podle vás ve skupině A? Čeká nás Francie, Írán a USA…

Za mě je těžší se na olympiádu dostat, než na ní hrát. Máte tady 12 týmů, zastoupení mají všechny kontinenty. S úctou ke všem musíme říct, že kdyby tam měli být ti nejlepší, tak by se tam některé týmy ani nedostaly. Třeba mistrovství Evropy se jeví jako daleko těžší turnaj, podobně to je s mistrovstvím světa. Naše generace dozrála, máme kvalitu a mimořádnou šanci na pěkný výsledek.

Oslava sportu v Japonsku se koná v koronavirové době. Hry jsou plné restrikcí, chybí diváci, sportovci se bojí pozitivních testů. Co by na to?

Restrikce jsou velké, už se objevují první pozitivní případy. Olympiáda je od nepaměti svátkem sportu, je to jednou za čtyři roky, každý člověk se těší. Sportovci musí být v bublině, bez diváků to nebude ono. Někdo bude muset být v karanténě. Okolnosti tomu nepřidávají. Spousta známých chtěla vyrazit do Japonska, aby se podívala právě na české basketbalisty. Všechno je trochu nešťastné, ale pochopitelné. Kluci to musí zvládnout, je potřeba se plně koncentrovat na vlastní výkony.

Budete sledovat naše zápasy na olympiádě?

No, s Kanadou jsme hráli v ranních hodinách. Jak jsem říkal, pracujete na kempu, musíte se vyspat, místo toho koukáte na basket. Zápas s Íránem se hraje v noci, další dvě odpoledne našeho času. Takže to bude v pohodě.

Můžou mít úspěchy české basketbalové repre pozitivní vliv na český basketbal?

Máme mimořádnou generaci, která dozrála do určitého věku, kdy má plno zkušeností. Unikátní je rozehrávač Tomáš Satoranský, který má obrovský vliv na celý tým. Pokud on a Honza Veselý absentovali, měli jsme problémy. Je to podobná generace, jaká byla u ženské reprezentace kolem Machkové, Vítěčkové nebo Večeřové. Otázkou je, jak z toho bude česká basketbal profitovat – sportovně, finančně, ekonomicky. Buďme upřímní, nové hráče takového kalibru nemáme. Ale je důležité, aby nastupující generace měla v té současné své vzory.