Společnost Stanley Black&Decker se sídlem v Trmicích na Ústecku si zakládá na rodinné atmosféře. Přímo ve výrobní hale je mi zřejmé, že to není jen fráze. Uvědomuji si, jaká tu panuje uvolněná atmosféra a jak mi říká personalistka Lenka Kosová, že i když zde pracuje tisícovka lidí a každý z nich je jedinečná osobnost, všichni se navzájem nakonec domluví ke spokojenosti všech.

„Zdravé jádro lidí a zastánci značky Stanley Black&Decker, kteří zde jsou již 15 a více let, zde tuto firemní kulturu drží, podporují ji a motivují ostatní, včetně nováčků. Je zde skutečně speciální atmosféra, zcela odlišná od jiných výrobních společností,“ připomíná v hale, kde právě stojíme, s úsměvem Mirka Humlová.

Možná i proto se v Stanley Black&Decker nehledí na to, odkud jakýkoli pracovník pochází, ale na to, jestli zde chce pracovat a bude přínosem pro kolektiv. Všiml jsem si, že v provozu nezřídka míjíme zaměstnance s úsměvem na tváři. Pozitivní atmosféra je tu, jak já ji osobně vnímám, přímo hmatatelná. Vždyť třeba i firemní oblečení, které společnost zájemcům nabízí, není povinné, a přesto řada lidí hrdě nosí trika s logem DeWalt. Každý ze zaměstnanců dostává také ochranné pracovní boty a brýle, což je podmínka vstupu do výrobní haly. Týká se to tedy i mne.

Věkový rozptyl zaměstnanců je široký

Věková struktura zaměstnanců je rozličná, od mladých 16letých až po předdůchodový věk, v některých výrobách dokonce převažují ženy, jako třeba při balení či přezkušování hotových výrobků. Raritou byl 70letý srdcař, který se doma v důchodu nudil a raději chodil vypomáhat své firmě, s níž ho pojí silné pouto. Několikrát tak vzbudil velký ohlas mezi zahraničními návštěvami.

Zděnka Duplinská z Oddělení neustálého zlepšování, která se se mnou přišla podělit o své dojmy, prošla za 15 let vícero pozic od operátora až po leadera na lince. „Byla jsem směnový mistr linek. Nyní jsem Leader pro neustálé zlepšování. Mojí náplní práce jsou různé inovace, které našim zaměstnancům zajistí větší bezpečnost, méně namáhavé pracovní úkony či ulehčený pohyb u linky. Spolupracuji s každým oddělením v naší firmě. Když si vzpomenu na dobu, kdy závod začínal, můžu s hrdostí říci, že ušel pořádný kus cesty. A správným směrem,“ dodává optimisticky naladěná Zděnka a odchází řešit další z řady úkolů, které si ten den vytyčila.

Firma rovněž žije bohatým kulturním a sportovním životem, pořádá nebo se účastní řady akcí. A zaměstnanci tyto aktivity kvitují s povděkem. Svědčí o tom i nástěnky v chodbě před vstupem do výrobní haly.

Multikulturnost firmy podporuje i skutečnost, že její management - nejvyšší manažeři jsou většinou cizinci. Angličany nyní vystřídal polský ředitel se zkušenostmi z USA. A možná i proto je zde již zaběhnutým zvykem, že každý měsíc se konají pravidelná setkání zaměstnanců s vedením firmy, kde mohou všichni vyjádřit své názory a podněty. A tato varianta, jak si vše vyříkat, případně přinést nové návrhy, se osvědčila.

Charitativní projekt mne ohromil

Každého z návštěvníků i nováčků, kteří se seznámili s chodem firmy, musí bezpochyby ohromit zajímavá novinka - projekt s charitativním podtextem. „Každý den někdo z nás doma napeče, ať už je to kolega od linky či někdo z kanceláře, a zaměstnanci si mohou tu sladkou či slanou dobrotu koupit. Peníze pak skončí v kasičce a firma sumu každý měsíc stejnou částkou znásobí. Zástupci zaměstnanců každý měsíc přinesou návrhy kolegů v tíživé životní situaci a společně z nich vyberou jednoho, kterému částka připadne, protože ji z nějakého důvodu potřebuje. Jako příklad uvedu třeba koupi elektrického vozíku pro nemocnou dceru jednoho z kolegů nebo zakoupení jiných nákladných zdravotních pomůcek pro pracovníky nebo jejich blízké se závažným zdravotním problémem,“ popisuje nespornou raritu Hana Žalmanová a na nástěnce právě míjíme foto se ženou středního věku, která získá aktuálně vybranou částku.

Firemní kantýna je vyhlášená široko daleko

Jako vynikající označují zdejší kantýnu s jídelnou všichni zaměstnanci. Vybírat lze ze šesti jídel, a k dispozici jsou třeba i speciality japonské či vegetariánské kuchyně. Na místě jsem se přesvědčil, že dobré reference nejsou vymyšlené. Za vitrínou jsou vystavené pokrmy pro konkrétní den, přílohy a další dobroty pak svádějí k mlsání v chladících vitrínách.

Aktuálně v Stanley Black&Decker probíhá zdravý měsíc, kdy si každý podle své chuti může koupit zdravou snídani včetně čerstvé zeleniny a ovoce za symbolické ceny, které dotuje firma. Nabídka je skutečně bohatá a musím si přiznat, že i lákavá. Vyhlášená kuchyně navíc svojí pestrou nabídkou zlákala i okolní firmy, některé dokonce projevily zájem o rozvoz jídel z místní kuchyně.

Skutečnost, že trmický závod americké korporace je významným hráčem nejen na evropském trhu, potvrzují i čísla. Jak mi se zápalem v hlase říká v jedné ze skutečně rozlehlých, ale přitom nijak hlučných hal vedoucí vývoje Ing. Václav Kvapil, trmický závod koncernu je největším v Evropě a třetí největší na světě.

„Jsme vlajkovou lodí celého koncernu díky zlatým českým ručičkám, které dokáží ve vhodných chvílích třeba i improvizovat, vymýšlet zlepšováky a posunout firmu ještě dál. Sami zde s úspěchem navrhujeme a následně i vyrábíme také zcela nové výrobky, které se později v korporaci zařazují do výroby. Firemním krédem číslo jedna je kvalita a bezpečnost,“ říká pan Ing. Kvapil.

Pokyvuje také souhlasně hlavou při mé překvapené poznámce, že na výrobní závod je tu neuvěřitelně čisto a uklizeno, což může šokovat při návštěvě, a to včetně nízké hladiny hluku, každého laika. „To je velmi důležité. Pokud by se prach či jiná nečistota dostal do některého z výrobků, může to omezit jeho funkčnost. I proto zde všichni berou již jako samozřejmost, že pořádek je klíčový.“

Vyřídit si telefonát není žádný problém

Při procházení výrobní halou si všimnu desítek stojanů s označením telefonního sluchátka. Dozvídám se, že takto označená místa slouží zaměstnancům pro případ vyřízení urgentního telefonátu ve výrobě, o čemž jsem se měl možnost osobně přesvědčit. „Než by došli ven z haly, chvíli by jim to trvalo a přinášelo zbytečný stres, třeba při řešení nějaké osobní situace. Takhle si mohou po domluvě s nadřízeným zatelefonovat na určených bodech, kterých je tu dostatek,“ vysvětluje Hana Žalmanová. Pohyb po hale se řídí propracovaným systémem, kdy jednou uličkou se pohybují zaměstnanci a druhou mají vyhrazenou ještěrky a další stroje k přepravě materiálu. Dávat pozor si musím i já se svým doprovodem.

Kompletní výroba DEWALT

S otázkou na samotnou výrobu profesionálního nářadí DEWALT se obracím opět na inženýra Kvapila, který mě zaujal informací, že výroba nářadí zde probíhá téměř kompletně celá od tzv. prvního do posledního šroubku, a to i včetně kufříků či baterií pro aku nářadí. Firma má dvě hlavní náplně – montáž profesionální řady nářadí značky DeWALT a balení příslušenství pro řady elektrického ručního nářadí DeWALT, Black & Decker a Stanley.

„Vyrábíme zde širokou škálu nářadí od malých ručních vrtaček až po velká bourací kladiva o váze od 1,5 do 13 kilogramů. Stále patříme mezi závody korporace, které vyrábějí nejvíce pneumatických kladiv. Naše zboží je primárně určeno pro evropský trh,“ vysvětluje mi na ploše před výstavkou pestré prezentace výrobků pan inženýr.

Součástí závodu je také vstřikovna plastů, výroba motorů i baterií, exkluzivně vybavená metrologická laboratoř, zkušebna (Test Lab) oddělení kovoobrábění a sklad s expedicí. Stejně jako další návštěvy i mě nejvíce zaujala moderní výroba různých druhů kufříků pro nářadí či zkušebna s extrémně přesnými přístroji, kterými se měří rozměry součástek.

„Naše výrobky využívají zejména profesionální řemeslníci či dělníci, ale i domácí kutilové, kteří si potrpí na kvalitu. Jsou totiž konstruované tak, aby vydržely osm hodin práce denně sedm dní v týdnu. Špičkové kvalitě samozřejmě odpovídá i cena a skutečnost, že v klasických hobby marketech tento produkt nekoupíte,“ pokračuje Václav Kvapil a nabízí mi, abych si zkusil funkčnost vrtacího kladiva. Záměrně bylo sestaveno chybně a já ihned poznávám, že vibrace jsou skutečně nepříjemné. „Tento výrobek by naší kontrolou samozřejmě neprošel, neměl by šanci,“ bere mi Václav Kvapil z ruky kladivo a předává ho obsluze kontrolního stanoviště. Každý výrobek musí podle jeho slov projít finální kontrolou, kdy se například měří otáčky elektromotoru, právě vibrace, funkčnost elektrických součástek…

Po skončení prohlídky firmy jsem nakonec nabyl dojmu, že bych i díky inspirativní partě lidiček v různorodých funkcích vůbec neměl problém ve Stanley Black&Decker pracovat. Stejně tak jako ji doporučit svým blízkým či známým.

Stanley Black&Decker



V roce 2010 firma Black&Decker fúzuje se společností Stanley, a vzniká tak korporace Stanley Black&Decker, která patří v současnosti s prodejem svých výrobků ve více než 170 zemích světa na šesti kontinentech k vedoucím značkám na trhu ve svých oborech podnikání. Zaměstnává 52 tisíc pracovníků ve více než padesáti zemích celého světa.



A právě v trmickém závodě mají zájemci možnost si každou středu ve tři hodiny projít výrobní haly, seznámit se s výrobou a získat tak představu, zda by zde mohli najít uplatnění. Více na www.sbd-usti.cz.