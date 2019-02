Ptáme se čtenářů: A co na to vy?

Okres Louny /ANKETA/ - Autobusový přepravce Busmat Plus dostal od kraje výpověď a nahradí ho někdo jiný. Co vy na to?

Neustálé stížnosti, policejní kontroly s děsivými výsledky, naštvaní pasažéři. Tak to vypadalo už řadu měsíců na autobusových linkách v regionu. Alespoň tedy na těch, které pro Ústecký kraj zajišťuje firma Busmat Plus. Že má autobus zpoždění nebo častokrát nepřijel vůbec? Nebo že jsou řidiči bezdůvodně nepříjemní a někteří si zjevně pletou autobusovou přepravu s nějakým závodem rallye? To jsou jen "drobnosti". V jak bídném stavu jezdily vozy této firmy, dokonce s falešnými technickými osvědčeními, to je veřejně známo. Zcela jasně to ostatně podtrhla nedávná kontrola policie na lounském autobusovém nádraží, při které bylo rovnou na místě odstaveno devět z patnácti autobusů. Většina byla právě z Busmat Plus a mateřské Karel Matyáš Busmat. (Čtěte ZDE) Až nyní ale začali úředníci Krajského úřadu Ústeckého kraje skutečně jednat a společnosti vypověděli smlouvu na základní dopravní obslužnost v části Žatecka a Lounska. Nutno říci, že už předtím udělili několik tučných pokut, ty se ale zjevně minuly účinkem. Výpovědní lhůta skončí 31. března 2010 a poté by měl začít fungovat dopravce nový. Kdo ale vyhraje výběrové řízení? Bude autobusová doprava opět spolehlivá a bezpečná? Nezbývá než si počkat a vyzkoušet. A co na to vy? Jste spokojeni se službami Busmatu Plus, který jezdí linky v regionu? Myslíte že kraj udělal dobře?

Autor: Zdeněk Plachý