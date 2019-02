Okres Louny - Máte už nakoupené vánoční dárky?

Z reklamních letáků a výloh obchodů na nás už zase vykukují oblíbená hesla "skvělý vánoční dárek", "udělejte vašim blízkým radost pod stromečkem" a podobně.

Do Vánoc zbývá ještě celých pět týdnů, nebo, chcete-li, už jen pět týdnů.

Obchodníci pilně přesvědčují, že na nákupy je nejvyšší čas. A protože vybírání toho správného a dokonalého daru pro naše blízké není obvykle nic lehkého, mají možná pravdu. Ačkoliv někdo pořizuje poslední drobnosti už na letní dovolené, další nechává nákupy až na druhou polovinu prosince.

A co na to vy? Máte už nakoupené všechny vánoční dárky? Nebo si s jejich pořizováním hlavu příliš nelámete a sháníte něco vhodného na poslední chvíli? Hlasujte v anketě vpravo a diskutujte pod článkem.

