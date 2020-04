Více než měsíc je Česká republika ochromena opatřeními přijatými kvůli koronaviru. Někteří lidé kvůli nim přišli o práci, jiní jen o možnost pobavení, děti nechodí do škol. Zůstávají zavřená kulturních zařízení a řada obchodů.

Foto: Deník

Někomu chybí to, jiný žehrá, že zase nemá tamto. Co se ale ukazuje jako neměnná pravda, je fakt, že nejcennější, co člověk má, je jeho zdraví. Bez něj mu je jedno, kolik hospod, kaváren, kin nebo divadel je či není otevřených.