Cyklostezku Ohře plánuje na svém území vybudovat Ústecký kraj, část připravuje město Žatec. Mezi prvními úseky, jež se mají stavět, je trasa právě mezi Žatcem a Nechranicemi. Podél řeky tam vede polní cesta, na kole se dá po ní pohodlně jet. Potíže jsou jen po deštích, kdy se tu a tam na ní vytvoří louže a bahno.

Asfaltový povrch po celé délce cyklostezky by byl velký luxus. Umožnil by využívat ji i sportovcům na kolečkových bruslích, také pro cyklisty by byl pohodlnější.

Na druhou stranu nalít asfalt do tak krásného koutu přírody, který řeka Ohře v těchto místech nabízí, by tamní přírodu s chráněnými druhy živočichů hodně poznamenalo. Obě varianty tak mají své pro a proti.

Co by ale sportovci uvítali rozhodně, aby se s výstavbou cyklostezky konečně hnulo. Trasa mezi Žatcem a Nechranicemi se dá pohodlně jet mimo frekventované silnice, v jiných úsecích to tak pěkně kolem Ohře nejde.

Třeba z Nechranic do Kadaně nebo ze Žatce ve směru na Louny. Tam musí cyklisté šlapat mezi auty. V těchto úsecích je cyklostezka potřeba víc.