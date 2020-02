Loni na jaře, kdy ještě nebylo náměstí zdaleka opravené, do města přišla nabídka na bronzovou sochu Chmelového koně. Podle návrhu měl mít místo kopyt půllitry. Kýčovité, nevkusné, neoriginální. Znělo v této souvislosti velmi často. Kůň nebude.

Nebude ani druhá zvažovaná varianta – lev. Tedy alespoň jeho originál, který stál v místě dnešní chmelničky vedle žatecké radnice. Ze sběrných surovin se po druhé světové válce dostal do Starých Splavů na Českolipsku. Lev stojí v parčíku v této vesnici u Máchova jezera dodnes, místní se ho ale odmítají vzdát.

Proces hledání uměleckého díla pro Nerudovo náměstí se vzal za správný konec. Vedení města pozvalo obyvatele k prohlídce náměstí, po jeho rekonstrukci je pro mnohé jednodušší si představit, jaké dílo se na něj hodí víc a jaké méně. Vyjádřit se také mohou, zda tam chtějí repliku zmíněného lva.

Ať už na náměstí bude lev, jiné zvíře, socha nebo něco jiného, najdou se jeho zastánci a odpůrci. Některým bude vadit cena, jiným se prostě nebude líbit. Dílo, ať už bude vypadat jakkoliv, by ale mělo přispět k tomu, aby si na zrekonstruované náměstí našlo cestu víc lidí. Napomoci by tomu mohlo právě to, že u jeho zrodu budou stát sami Žatečané. Ti zatím náměstím jen občas procházejí při cestě mezi jinými částmi města. A to je i s přihlédnutím k milionům korun, které město do oprav dalo, škoda.