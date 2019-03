Fejeton Libora Želinského

I když se v každém českém městě běžně vyskytuje několik provozoven truhlářství a obor patří k nejrozšířenějším řemeslům, kdo z vás má doma truhlu? Je to druh nábytku, který téměř vymizel. Naprosto pravověrní truhláři, pokud by chtěli zcela doslovně dostát názvu svého povolání, by se nejspíš neuživili. Němčina, ruština, ale i mnohé jiné jazyky už na novou skutečnost přišly a stejné řemeslo označují termínem, jenž by se dal do češtiny převést jako „stolař“. Je to logické, stůl najdeme snad v každé domácnosti a nepochybně je jich na našem území mnohonásobně víc než truhlic.