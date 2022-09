Je těsně před volbami a města jsou zaplakátovaná sliby, které vypadají lákavě, ale při hlubším zamyšlení jsou s největší pravděpodobností lživé. Jeden příklad za všechny. Jeden z opozičníků na svých bilboardech tvrdí, že on a jeho strana zastaví zdražování. Jako kdyby na složitý komplex problémů zahrnující válku a s ní spojenou nejistotu s dodávkami ropy a plynu, rostoucí inflaci, nezaměstnanost na jedné straně a neschopnost zvyšování platů na druhé, bylo možno nějak jednoduše vyřešit. A i kdyby, hypoteticky, nějaké kouzelné řešení existovalo, stejně by muselo být přijato v široké koalici. Takže ono „my“ by poněkud ztratilo na významu.

Jenže co kdyby se oněm „slibotechnám“ vyplácel jejich zákonný plat dejme tomu ve výši mediánové mzdy, jež ve druhém čtvrtletí 2022 činila 34 111 hrubého? Zbytek by se zastupitelům ukládal stranou a hromadně by ho dostali najednou po skončení volebního období. Byl by to slušný balík. Samozřejmě jen v případě, že by byl slib splněn. To by znamenalo jasné, měřitelné sliby na jedné straně a jejich kontrola na druhé.

Například nekonkrétní slib „vyřešíme problém s parkováním“ z plakátu v Litoměřicích by zněl „postavíme parkovací dům s 300 parkovacími místy“. A malým písmem, aby nerušilo úderný titulek, by byl dodatek: „na konci volebního obdob bude zkolaudován a uveden do provozu.“ Následně by bylo jednoduché zkontrolovat, jestli stojí a parkuje se v něm. Ne? V tom případě nevyplacené peníze propadnou do státního rozpočtu.

Dotyčný by své peníze nedostal, protože buď nám všem hned od začátku vědomě lhal, nebo špatně pracoval, nebo přecenil své síly a nebyl tedy člověkem na svém místě. Samozřejmě, že by nesměl během mandátu mít vedlejší příjmy. Chceme přece, aby se náš zástupce plně věnoval své práci a chodil do ní místo toho, aby obhospodařoval své podnikání. Zastavíme drahotu! Fajn, tady by pomohlo pouhé porovnání inflace a mediánový či průměrný plat v den nástupu do funkce a v den skončení mandátu. Je inflace nižší a bereme víc? Výborně, v tom případě si své peníze zaslouží? Máme se hůř? Ani on se nebude mít lépe.

Vím, že plán je to hezký, populistický, ale nereálný. Hraje na naše závisti, zjednodušuje složitost podobně jako „plakátové sliby“. Ale stejně by se mi líbilo, kdyby lidé toužící po moci a našem hlasu na vlastní kůži pocítili zodpovědnost lehce pronášených slibů a promyšlených lží.