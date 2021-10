S druhým názorem se dá souhlasit. Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější důvody dopravních nehod. Často je jejich příčinou lidská chyba. Za volantem ji občas udělá každý, byť neúmyslně. Pokud přijde při nižší rychlosti, následky nemusí být tak fatální. Daleko horší je chybující řidič řítící se ulicí města vysokou rychlostí. To je na malér zaděláno.

Některým šoférům novinka, kterou chce zavést lounská radnice v závěru letošního roku, vadí. Hovoří o šikaně, argumentují, že by se dala auta zpomalit jinak. Třeba retardéry nebo kruhovými objezdy.

