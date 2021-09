Nový dětský bazén na koupališti v Žatci je hotový, napuštěný vodou. Návštěvníci se v něm ale vykoupou až v příštím roce. Původní termíny dokončení se nepodařilo dodržet, areál kvůli nepříznivému počasí, které koupání nepřálo po velkou část prázdnin, zavřel minulý týden téměř hned po kolaudaci nového bazénu.

Ten měl být podle původních plánů hotový už v květnu, z řady důvodů se tak nestalo. Nedošlo k tomu ani ve druhém termínu v polovině letních prázdnin. Čí to je vina? O tom se dohadují město a dodavatelská firma.

Není to jediný zádrhel, který stavby na žateckém koupališti provázel. Mnozí Žatečané mají ještě v paměti starý areál, jenž dosloužil a byl léta zavřený, než se přistoupilo k jeho rekonstrukci. Řešilo se, zda se má stavět také krytá plavecká hala či zimní stadion, nakonec se přistoupilo ke skromnější variantě. Ta se ještě předělala a „osekala“ do dnešní podoby. Dohady a změny měly za následek, že město zůstalo bez koupaliště několik let.

Peripetie s koupalištěm si prožily letos také v sousedních Lounech. Tam plavecký bazén přes zimu popraskal. Než ho opravili a mohli do něj koupající, část sezony byla pryč.

Letošní léto je za námi, kvůli počasí a covidovým opatřením nebylo pro provozovatele koupališť nic moc. Lidí přišlo málo. Peripetie s bazény proto tolik mrzet nemusí, opakovat by se ale už neměly.