Demolice hrozí těm, jež se tam objevily po roce 2003. Tehdy se stanovila aktivní záplavová zónu řeky a objekty nejdou zlegalizovat ani dodatečně.

První dům se už začal v minulém týdnu bourat. A to hned známého Louňana – podnikatele a zastupitele Jana Čáky. Dům, kde nejprve bydlel s rodinou a pak jeho rodiče, postavil v roce 2009 bez povolení. Proti nařízené demolici se bránil u soudů. Neúspěšně.

Podobný osud pravděpodobně čeká další. Stavební úřad už některé majitele řeší, další ještě zřejmě přijdou na řadu.

Aktivní záplavová zóna řeky je laicky řečeno území, kterým v případě velké povodně protéká podstatná část vody. Podle českých zákonů se tam nesmí stavět skoro nic. Aby objekty nebránily volnému odtoku či nevytvořily případně nějakou bariéru, která by způsobila rozliv do míst, kde se s vodou na rozdíl od aktivní záplavové zóny nepočítá. Jak má vypadat, ukázaly složité matematické modely.

Někdo může argumentovat, že je zákon zbytečně přísný, že by nemusela být stavební uzávěra tak striktní. Naopak vodohospodáři tvrdí, že je takové opatření nutné. V posledních letech, kdy spíš bojujeme se suchem, je strašení povodněmi zdánlivě mimo mísu. Ale velká voda na Ohři byla a zase přijde. Za rok, za pět let, možná za dvacet.

Zákony se mají dodržovat. Proto domy, které stojí bez patřičných povolení, by měly zmizet. Samozřejmě je v tom kus nespravedlnosti. Někdo bourat musí, soused v kolonii, který postavil dům dřív, si ho může užívat dál. V každém případě by ale město Louny mělo jít příkladem. A rychle dořešit to, že společnost SEKO načerno postavila sklad materiálu na jeho pozemku.