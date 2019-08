Stříleli, když se proti sobě v lounské vagónce postavili dvě skupiny drsných chlapů. Jednu si přivedla insolvenční správkyně, která chtěla inventarizovat majetek v areálu. Tomu chtěla zabránit druhá parta svalovců.

Potyčka je obrazem celého dění kolem vagonky. Ukazuje, o jak závažný případ jde. Že jde o kauzu s prvky kriminálního prostředí. A v neposlední řadě také na to, kolik se v něm točí peněz. Miliardy.

Lounské strojírny pod názvem Lostr zprivatizovala skupina českých podnikatelů. Podnik s tradicí sahající do 19. století v roce 2008 prodala. Pak přišly nestandardní kroky včetně častých změn jména. V září 2010 se Lostr přejmenoval na Legios, v říjnu 2013 na Industry plant, v březnu 2014 na Heavy machinery services. Teď v areálu vyrábí společnost Legios loco.

Během let zaměstnanci vagónky zažili několik policejních razií. Šlo o kauzy spojené s daňovými úniky a úpadkem, ve kterém nakonec skončila. Zabývala se jí a ještě stále zabývá řada soudů. Ty mimo jiných také rozdávaly tresty za neodvádění daní a poplatků za sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.

V současné době se hraje o to, kdo bude majitelem vagónky. Její nynější vlastník, někteří ukazují na uprchlého podnikatele Františka Savova, který ale vlastnictví odmítá, by o ni mohl přijít. Soud podnik poslal do konkurzu, ve kterém areál může prodat někomu jinému. Zájemci si už brousí zuby.

Problém je, že celá věc kolem úpadku firmy se táhne dlouho. Od roku 2013. Tedy pět let. Jde o jeden z největších bankrotových procesů v České republice, situace okolo něj je nepřehledná a provází ho mnoho nejasností. Od soudů by to chtělo rychlejší řešení.