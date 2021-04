Všichni už jsme unavení z neustálých omezení, lockdownů, opatření. Nyní navíc nesmíme ani na krok za hranice okresu. Na výlety trochu nuda, mohl by si někdo říct. Ale proč to nevzít z té lepší stránky?

Neustále se snažíme poznávat přírodu a lokality co nejdále od rodné hroudy. A dejme ruku na srdce, doma, ve svém nejbližším okolí, se na výlety moc nehrneme. Někdy je to škoda. I doma, na Žatecku, Lounsku a Podbořansku, máme nádhernou přírodu, skvostná zákoutí, krásné památky. Přiznejte se, kdy jste před lockdownem naposledy obdivovali své okolí?

Vezměme to jako příležitost, podívat se zase na domácí krásy. A právě individuální zážitkové hry jsou pro to skvělou příležitostí, navíc plné zábavy pro vás i děti. Třeba teď v Žatci, kolem Ohře, se děti vyřádí na hřištích, společně můžete obdivovat zimoviště ptactva, přírodu a některé úkoly velikonoční hry také protáhnou i vaše mozkové závity. Velký úspěch mají také dobrodružství v krásnodvorském zámeckém parku. Po historické výpravě, kdy hra byla plná úkolů z přebohaté historie Černínů, stěžejních majitelů panství, tam teď chystají výzvu tak trochu uměleckou, při které si ale určitě také stihnete prohlédnout unikátní stavby v parku, a navíc budete na čerstvém a zdravém vzduchu. A chystají se další a další výzvy.

Ano, najdou se i kritici. Je to moc těžké, moc lehké, je to na špatném místě. Ale kdo nic nedělá, nikdy nic nezkazí. Ano, někdy se úplně všechno nepovede, něco je třeba vychytat. Ale jedná se o výjimky a když už se stane, jsou to podle mého drobnosti, se kterými si lze poradit.



Někteří lidé také hartusí, že se u her účastníci setkávají, což odporuje současným hygienickým opatřením. Myslím, že se to neděje. Všechny jsou v přírodě, s dostatkem prostoru, mám osobní zkušenosti, že k žádnému „srocování” nedochází.



Individuální zážitkové hry se těší stále větší oblibě, vyhledává je více a více lidí. Vyrazí do přírody, děti jsou nadšené, hýbe se celá rodina. A podle mého je to v této koronavirové době super. Pojďme si užít domácí dobrodružství a těšme se, že další zážitkové hry vzniknou a nezmizí s odchodem viru.