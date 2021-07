Žatec má nádhernou betonovou zeď. A to díky graffiti. Zní to neuvěřitelně? Ale je to tak. U stadionu Slavoje vzniklo unikátní, sedmdesát metrů dlouhé umělecké dílo. Dmitrij Proškin alias ChemiS, který si se sprejem dokonale rozumí a doslova jím kouzlí, tam na ni promítl fotbal, vodáky, přírodu, řeku Ohři, rybáře, historii, ale také chmel a pivo, tedy tradiční žatecká témata.

ChemiS maloval v New Yorku, Kanadě, Rusku, Finsku, na Golanských výšinách, prostě po celém světě, u nás je nejznámější jeho plačící Masaryk. Teď tvořil v Žatci, pozvala si ho tamní radnice.

Za ten nápad tleskám. Město je díky tomu o sedmdesát metrů hezčí, má další část, kterou se může všude chlubit. Tohle prostě jen tak někde nenajdete.

Určitě se najdou kritici. Vždyť jde o graffiti… Ano, ale žádné ilegální, ale naopak povolené a nádherné. Propracované malby jsou dechberoucí. Vždyť to někdo přečmárá, poničí… Na místě bude kamera a dílo bude pokryto speciálním nátěrem, který by ho měl ochránit před případnými vandaly. A co takhle taky jednou dát lidem šanci? Třeba překvapíme a nikdo malbu nezničí, zkusme si jednou věřit. Vždyť to stálo peníze… Ano, necelých 200 tisíc. Za sedmdesát metrů krásy, která u řeky vznikla. Opravdu se vám to zdá hodně? Určitě jsou to dobře vynaložené peníze, nijak přemrštěné, tolik by skoro stála i jen obyčejná rekonstrukce takové zdi. Nad jinými investicemi bychom se měli zamyslet, tato mi přijde dobrá.

Tohle se radnici podle mého prostě povedlo a tleskám. Za odvahu, pozvat streetartového umělce. Za výběr motivů, které jsou s Žatcem spjaté. Za umístění, do relaxační zóny takové dílo patří. Takže ano, Žatec má nádhernou betonovou zeď, krásné umělecké dílo, které mu mohou závidět široko daleko.