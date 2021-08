Konečně. Už za pár dní, konkrétně v ten poslední srpnový, začnou auta jezdit po obchvatu Lubence. Fakt, nekecám. Silničáři zprovozní pětikilometrový úsek dálnice, který se začal stavět v roce 2018 a stál více než jednu miliardu.

Po odvedení dopravy, kdy obcí projíždí denně, mnohdy nemalou rychlostí, tisíce aut na spojnici Prahy a Karlových Varů, volají tamní obyvatelé už desítky let. A stejné desítky let jim to různé vlády a různí politici slibují. Teď se to konečně podařilo.

Ano, kritici mohou namítnout, že odklon dopravy může zničit nebo ohrozit řadu podnikatelů v obci, že tím zmizí život z Lubence. Ale, myslím, že obchvat Lubenec už opravdu potřeboval. Tolik dopravy do centra obce prostě nepatří, navíc řada míst tam byla nebezpečná.

Takže zkusme oživit Lubenec jinak, nejen hlukem a dopravou. Věřím, že si s tím poradí. Že bude žít moderně, s vytouženým obchvatem za zády, a že se zbaven tisíců aut pořádně nadechne.