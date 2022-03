Důvodů je podle pořadatelů hned několik. Únava party, která legendární festival v areálu Myslivna ve Vroutku připravuje. Covidová pauza a covidové ztráty. Navíc obava, že extrémní růst nákladů přinese zdražení akce a s tím může opadnout zájem fanoušků. Prostě konec.

Oblíbený hudební festival ve Vroutku končí. Letos proběhne naposledy

Je to obrovská škoda. Rock for Churchill dovezl do regionu mnoho a mnoho našich i zahraničních hvězd, tolik lidí v areálu, který je pro podobné akce ideální, řádilo třeba na Wohnouty. Festival ale také ukázal a pomohl nastartovat řadu talentů. Atmosféra tam byla vždy skvělá, prostě festivalová. Stanové městečko, doprovodný program, několik scén, vše lákalo. Po festivalu, i když se letos ještě uskuteční, už nyní smutní řada fanoušků. A ti doufají…

Rock for Churchill bavil více než 20 let. Originál končí. Bohužel. To ale neznamená, že by ve Vroutku nemohlo začít něco nového. Festival kladně a dlouhodobě podporovalo také městečko a bylo by škoda, nechat ladem takovou tradici. Nápady jsou vítány. Chce se věřit, že nějaký festival, klidně menší, komornější, regionálnější, se do areálu vrátí. Kéž někdo má nápad a odvahu a na Churchill důstojně naváže. Fanoušci by si to zasloužili.