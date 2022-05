Zámek Poláky na Chomutovsku a bývalý honosný schwarzenberský statek v Postoloprtech mají jedno společné. Dlouhá desetiletí se rozpadaly a staly se z nich téměř zapomenuté ruiny. Nebýt to památky, už dávno by šly k zemi. A to by byla škoda, cenné histrické dědictví, místa, kudy kráčely dějiny, by neměly skončit v zapomnění, jako hromada sutin.