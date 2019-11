Město pro děti ze tří uzavřených škol nachystalo náhradní program v budově žateckého divadla. Navíc ne na pár hodin, ale na celý den. O děti se nestávkující učitelé, lidé z radnice, knihovny a domu dětí a mládeže postarali od šesti od rána do sedmnácti hodin. Město připravilo i pití a zdravé občerstvení.

„Moc mi to pomohlo, nemusela jsem si brát dovolenou,“ uvítala Pavla Skalická službu, kterou rodičům radnice nabídla. Děti v divadle soutěžily, hrály různé hry, měly program s knihovnou, s domem dětí a mládeže, promítaly se dva dětské filmy. Maminky a tatínkové tak nemuseli mít o své ratolesti strach, že se třeba někde poflakují, navíc to děti bavilo.

Ráno, když se do úzké Dvořákovy ulice před divadlo sjíždělo více aut, dohlíželi na dopravu strážníci. Každé dítě bylo osobně převzato a předáno, všechno klapalo.

Ano, můžete namítnout, že tohle není práce města, že ti lidé, kteří se tam o děti starali, mají na práci něco jiného a podobně. Ale nebuďme protentokrát tak přísní, rodičům to opravdu pomohlo. Někdo také tvrdí, že to vlastně trochu „znehodnotilo“ stávku, protože vlastně nikdo nepocítil, že jsou některé školy zavřené. Také toto není myslím pravda, všichni v celé republice věděli, že někteří učitelé stávkují, není potřeba trápit rodiče. Neřešme teď chvilku, zda se mělo stávkovat či nemělo, ani to proč se stávkovalo. To je na jiné povídání.

Myslím, že žatecká radnice měla tentokrát skvělý nápad. Že rodičům moc pomohla vyřešit krizovou situaci. Super pomoc!