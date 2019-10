Komentář Hynka Dlouhého: Špatný termín! Farmářské trhy pro hrstku lidí

Také rádi navštěvujete farmářské trhy? Vezmeme třeba zeleninu do polévky přímo od pěstitele, a taky krásná jablíčka na štrůdl. Co takhle cibulový chléb od pekaře? Nebo klobása, která voní až o tři stánky vedle? Takhle to na farmářských trzích běžně chodí, v poslední době jsou hodně oblíbené. Jenže… Lidé v Žatci, tedy většina, mají často smůlu…

Redaktor Hynek Dlouhý | Foto: Deník / Karel Pech