Ještě než jsem na ni najel, potkal jsem prvního blázna. Po cestě ze Žatce, v Zeměchách. Že přijížděl z vedlejší ho nezajímalo. Dobrzdil jsem. Těsně, ale dobrzdil. Pot na čele mi pak vyrazil hned u Loun. Na části obchvatu je sice zákaz předjíždění, ale někteří šoféři neumí značky a mrtvých tam bylo už mnoho a mnoho. No co myslíte…

Hustý provoz, řidiče v modré fabii to ale netrápilo. „Poslal“ to tam mezi nás, v posledním okamžiku jsme uhnuli a před kamion se zařadil jen tak tak. Těsně, ale zařadil se. Po chvilce míjíme nejnebezpečnější místo na silnicích v okrese Louny u odbočky na Smolnici. A zase. Tam jsem se opravdu zapotil. Brzdili jsme všichni až do zastavení. Těsně, ale vyšlo mu to. Chybělo málo a policisté tam museli řešit další karambol s ošklivými čelními střety.

A takhle to šlo dál… Na silnicích nám o život jde kvůli některým šíleným řidičům vlastně každý den, při každé cestě.

Co s tím? Někteří odborníci navrhují řidičský průkaz na zkoušku. Mladí řidiči by mohli přijít o „řidičák“ už po spáchání jednoho přestupku. Pomůže to? Myslím, že ne. Hloupost není přece vůbec o věku. Šíleně a nebezpečně může jezdit mladík i senior, věk nehraje roli.

Další navrhují zvýšit pokuty. Pomůže to? Nemyslím si. Už nyní jsou dost vysoké, když ji jinak slušný řidič někdy musí zaplatit, pořádně to zamává s jeho rozpočtem. Majetným to vadit nebude vůbec a chudí se budou zaplacení vyhýbat, budou další exekuce a potíže.

Mám jiný nápad. Asi se shodneme, že auta jsou, hlavně v rukách šílených řidičů, vlastně zbraně. A na zbraň její držitel musí mít zbrojní průkaz. Proč to nezavést i u aut? Psychotesty, ověření zdraví. A šíleným řidičům, kvůli kterým nám jde na silnicích o život, prostě řidičský průkaz sebrat, nedat. Nekompromisně. Život máme jen jeden…