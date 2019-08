Smyslem podpory je, aby se lidé zbavili starých kotlů na tuhá paliva. A pořídili si ekologičtější na plyn či biomasu nebo tepelné čerpadlo.

Vytápění plynem nebo biomasou není pokaždé možné, proto se dá čekat, že největší zájem bude o tepelná čerpadla. Řadí se mezi nejkomfortnější způsoby vytápění rodinných domů. Žádné nošení uhlí nebo vynášení popela, stačí jen platit účty za elektřinu. Ty ale nejsou úplně malé. Čerpadlo během roku něco „propálí“.

V Česku spotřeba elektřiny v posledních letech roste. Polovinu z ní u nás vyrábějí staré uhelné elektrárny. Byť prošly modernizacemi, nepatří zrovna mezi ekologické zdroje. Ekologům leží v žaludku zvláště Elektrárna Počerady na Lounsku. „Je největším tuzemským zdrojem emisí skleníkových plynů, ročně vypouští do ovzduší tolik oxidu uhličitého jako celá nákladní autodoprava v ČR,“ tvrdí hnutí Greenpeace. Vadí také nízká účinnost elektrárny.

Polostátní společnost ČEZ argumentuje, že současné emisní limity Elektrárna Počerady splňuje. Navíc prý chystá další modernizaci bloků.

Je dobře, že stát výměny starých zdrojů vytápění za nové podporuje, mnoho lidí by na to peníze nemělo, nebo nedalo. Aby kotlíkové dotace dávaly smysl, musí tepelná čerpadla pohánět elektřina vyráběna šetrněji k životnímu prostředí. V Česku se musí rozhýbat stagnující rozvoj obnovitelných zdrojů, případně stavba dalších jaderných bloků a přijít, pokud mají efekt, ekologizace uhelných elektráren. Investice do vesnic a měst bez čmoudících komínů v kraji s pozadím kouřících uhelných elektráren by jinak nedávaly smysl.