Další kruhové objezdy se plánují v ulicích Žatce i Loun. Přitom v obou městech už jich je poměrně dost. V Žatci mají vzniknout na rušné křižovatce na obchvatu u Tesca, ale také při výjezdu na Louny. V Lounech řidiči na křížení ulic Václava Majera a 5. května začali kroužit teprve před pár dny, v budoucnu by se „kruháky“ mohly objevit také u technických služeb nebo pod Kauflandem.

Zdroj: DeníkJežiš, další kruháky. To se ukroutíme volantem. Akorát to zkomplikuje a zpomalí cesty. Pořád budeme jen točit. Je to zbytečné, kdyby lidi uměli řídit… Je slyšet často kritika na budování nových kruhových objezdů.

Jenže přiznejme si, kruhové objezdy jsou jedním z mála nástrojů, které zklidňují nejen hustou dopravu, ale také šílené šoféry, kterých je také dost.

Dopravu v Lounech mají zklidnit další dva kruhové objezdy

Původní křižovatky byly navrhovány na daleko menší hustotu dopravy. Aut stále přibývá a třeba vyjet z vedlejších ulic na hlavní tahy bývá hodně náročné, dlouhé, někdy nebezpečné. A právě kruhové objezdy dopravu zklidňují, je pak plynulejší do všech směrů.

Ano, jsou mezi námi také agresivní řidiči. A není jich málo. Přes křižovatky a ulicemi se prohánějí rychle, jezdí nebezpečně, nebrzdí je ani radary, hustá doprava, nic. Kruhové objezdy je brzdit nutí, alespoň trochu. Takže si za další kruháky můžeme také trochu sami. Tedy ne všichni, ale ti neposlušní s nás.

A řekněme si - párkrát navíc otočit volantem zvládne každý, kdo udělal autoškolu. Za to zklidnění dopravy to stojí.