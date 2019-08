Po druhé za sebou vyhodnotil středočeské Říčany jako obec s nejvyšší kvalitou života. Druhé místo si udržela Praha. Beze změny zůstalo také poslední místo žebříčku, které obsadila Orlová z Moravskoslezského kraje.

A města v okrese? Louny 170., Žatec 191. a Podbořany 198. místo. To v žebříčku celkem 206 českých obcí s rozšířenou působností nejsou lichotivé pozice. Všechna města na severozápadě Čech jsou na tom podobně. Bídně.

Opravdu jsme na tom v okrese Louny tak špatně? Sbalíme kufry a přestěhujeme se do Prahy nebo středních Čech?

Každý člověk má subjektivní hodnocení kvality života jiné. Někomu stačí méně, někdo je náročnější. Hodnotitelé zmíněného žebříčku přihlédli k mnoha aspektům. Například k dostupnosti zdravotní péče, bezpečnosti, kvality životního prostředí nebo dopravy, řešili ale i počet bankomatů, supermarketů, restaurací nebo zjišťovali množství promítnutých filmů v kinech.

Při podrobném zkoumání žebříčku vyplyne, že například Podbořany patří ke třem „nejhorším“ českým městům v počtu restaurací v místě a nejbližším okolí přepočtených na počet obyvatel. O mnoho lépe si město nevede v množství promítaných filmů v kinech.

Nic proti hospodám nebo kinům ale soudě podle počtu jejich návštěvníků v posledních letech si většina lidí umí život bez nich představit.

Horší je, že Louny, Žatec i Podbořany dopadly špatně i v zásadnějších aspektech života. Třeba v počtu dopravních nehod, času potřebného k dojetí do nemocnice, průměrné délky života svých obyvatel a některá města v kvalitě středních škol. A to už jsou věci, které by se v okrese Louny zlepšit měly. Nicméně o tom, jak kvalitní život žijeme, si rozhodujeme sami. Bez ohledu na indexy.