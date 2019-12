Padalo při tom, za jaké zbraně a kolik chce český stát v nejbližších letech utrácet. A byly to horentní částky. Na desítky miliard korun mají vyjít nákupy pásových bojových vozidel pěchoty, nových děl, systémů řízení palby, mobilních radiolokátorů, víceúčelových vrtulníků nebo nových dopravních letadel.

Zprávy o modernizaci české armády bedlivě sledují stovky příslušníků žateckého praporu. V posledních letech dostali nové útočné pušky, nákladní auta nebo třeba kvůli podezření z korupce při jejich nákupu známé kolové obrněné transportéry Pandur. Někteří žatečtí vojáci ještě pamatují časy, kdy museli používat zbraně a techniku, která sloužila v dobách Varšavské smlouvy. Proto svým kolegům přejí, aby i oni jezdili v nových bojových vozidlech, stříleli z nových děl nebo létali v nových vrtulnících. Koneckonců pokud by došlo k nejhoršímu, bojovali by všichni společně.

Nákup nové techniky pro českou armádu vyjde v nejbližších letech na více než sto miliard korun. Obrovské částky na nákup zbraní spolu s dlouhodobě vysokými sociálními výdaji český státní rozpočet hodně zatíží. Odpůrci zbrojení namítnou, že peníze by se dali využít jinak, do školství, zdravotnictví, infrastruktury, dnešní moderní technika bude za pár let stejně zase zastaralá.

Česká armáda nemůže mít ambice být bojovou silou, jakou disponují například sousední Polsko nebo Německo. Nicméně pokud má ambice být vůbec nějakou bojovou silou a v současném světě obstát, vysoké investice do její modernizace jsou nutné. Bohužel.