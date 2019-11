Současný stav není podle mnohých uspokojivý. Zvažovaná změna vzešla z několika možných dopravních úprav v lounských ulicích, které městu navrhli odborníci. Novinky mají vést ke zklidnění dopravy. A mají řidiče přimět, aby více využívali parkoviště v centru Loun.

Návrh radnice někdo vítá, jiný ne. Podle některých názorů by historické centrum města mělo být autem přístupné jen rezidentům a pro zásobování obchodů a restaurací. Někteří by proto uvítali ještě významnější změny. Naopak podle jiných by stačilo dodržovat současné dopravní značení, hlavně neparkovat v zákazech. Změny tak nejsou potřeba, vyjadřují se. Další lidé se obávají, že po jejich zavedení začnou dopravní problémy na jiných místech v centru Loun.

Ve středu 27. listopadu je v plánu veřejné projednání tohoto záměru. Lidé o návrhu mohou přijít od 17 hodin diskutovat na lounskou radnici, podoba změn podle vedení města vzejde právě z této debaty. Je chválihodné, že se může veřejnost k záměru vyjádřit. Otázkou ale je, co debata přinese. Je jasné, že co člověk, to názor. Z dosavadních diskuzí vyplývá, že názory pro a proti jsou zhruba vyrovnané. Některé se zdají logické, správnost řady z nich může ukázat ale až praxe.

Vedení města by se nemělo bát změny zavést. Záměr zdůvodnit, přednést argumenty. A rok počkat. Pak zase svolat veřejnost a vyslechnout si názory lidí. Ty už budou pádnější, opřené o roční zkušenosti. A pak rozhodnout. Změny ponechat, zavést jiné nebo se vrátit k současnému stavu.