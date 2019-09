Povodí Blšanky, pravostranného přítoku Ohře kousek od Žatce, je dlouhodobě jedním z nejsušších míst v Česku. Spolu se sousedním povodím Rakovnického potoka se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody, a tím i její špatnou dostupností pro zahrádkáře, zemědělce nebo průmysl.

Petr Kinšt, Žatecký a lounský deník | Foto: Deník

Vody je tak málo, že městské úřady pravidelně zakazují v letních obdobích její odběry. Aby to, co v potocích ještě teče, v korytech zůstalo a ekosystémy měly šanci přežít. Situace se opakuje rok co rok, letošní léto není výjimkou.