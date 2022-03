Taky ho otrávit jedem a nechat ho pomalu umírat ve velkých bolestech. Měl by zažít to samé, co ti psi, šmejd jeden. Týrat ho dlouhé hodiny a dny. Otrávit ho nějakým svinstvem a nechat ho trápit se, ať ví, co zažívali. Kéž by chcípal pomalou smrtí v bolestech. Takové a řada podobných komentářů se objevily u zpráv na sociálních sítích, které informovaly o tom, že na Lounsku se před časem odehrálo několik případů s největší pravděpodobností otrávených psů.