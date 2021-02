Své o tom vědí například lidé ze sídlišť v Žatci. Sníh se tam zabarvil po venčení mnoha psích obyvatel panelových domů, žluto je na každém rohu. Bohužel někde ze sněhu vykukuje i hnědá barva, dokládající, že páníček po svém domácím mazlíčkovi neuklidil jeho „velkou potřebu“.

Pravdou je, že psí značky v nejbližší době rychle zmizí. Pokud vyjdou předpovědi meteorologů o výrazném oteplení, za pár dní je Žatec bez sněhu. Hovínka ale neroztají, neodtečou, ani se nevypaří. Zatímco sníh bude pryč, ona zůstanou.

Zabarvený sníh je důkazem, že řada majitelů psů po zvířatech stále neuklízí. Jakmile je na sídlištích zelená tráva, není to na první pohled vidět, jako když je pokryje bílá nadílka. V té si pak děti rády hrají, tahají po ní boby, ve sněhu se válejí, stavějí sněhuláky a na Žatec stále vzácnější typické zimní radovánky si užívají. Pokud jsou ve sněhu různé psí příměsi, je to problém. Už ne estetický, ale hygienický. A na to by měli majitelé psů při venčení pamatovat.