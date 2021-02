Hospody, sjezdovky? Děti ve školách jsou důležitější

Konečně. Dalo by se zvolat poté, co se přestalo v posledních dnech řešit, proč jsou zavřené hospody nebo jak to, že se nemůžeme svézt na vlecích a lanovkách v lyžařských střediscích, a na přetřes přišla daleko zásadnější otázka covid doby. Zní: Kdy se vrátí děti do škol?

Foto: Deník