Město Postoloprty převzalo do svého majetku velký zámek v centru. Za 13 milionů jej koupilo od společnosti s italskými vlastníky, její zástupci před pár dny předali radnici klíče od památky. Budova je zdevastovaná, podepsaly se na ní roky, kdy nebyla využívaná. Vnitřní prostory jsou zničené, veškeré vybavení chybí, ve špatném stavu je také střecha a fasáda všech tří křídel objektu. Ten má rozsáhlé sklepy a čtyři nadzemní podlaží.

Na zámek je smutný pohled. Kdysi honosné sídlo šlechty a později depozitář Národní knihovny by si zasloužil lepší zacházení. Bohužel postoloprtská památka není zdaleka jedinou v Česku, kterou desetiletí nezájmu ze strany majitelů a naopak zájmu ze strany zlodějů a vandalů přivedly do stavu, v jakém jsou.

Vedení města Postoloprty stálo před těžkou volbou. Koupit zámek a vzít jeho záchranu do vlastních rukou, nebo se o to nestarat? Obnova památky si vyžádá stovky milionů korun, tyto peníze budou muset v Postoloprtech jednak sehnat z jiných zdrojů, jednak výdaje na zámek zatíží městský rozpočet na roky dopředu. Pokud by ale převážilo rozhodnutí o památku se nestarat, je možné, že by za pár desítek let ani nestála.

V Postoloprtech se rozhodli zámek koupit. A tedy vzít záchranu do svých rukou. Zda to bylo správné rozhodnutí, ukáže čas. V současné době se ale zdá, že to je jediná možnost, která dává zámku šanci na záchranu.