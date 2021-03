Oprava svršku kolejí, rekonstrukce mostů, doplnění přejezdů o závory. Na železniční trati mezi Žatcem a Plzní se letos bude hodně pracovat.

Foto: Deník

Na trati jezdí rychlíky na lince Most – Chomutov – Žatec – Plzeň. Příští měsíc začne oprava trati mezi Kryry a Vroutkem na Podbořansku, práce mají trvat do prosince. Jezdí se tam šedesátkou, po opravách rychlíky posviští stovkou. Letos se také plánuje rekonstrukce dvou mostů mezi Žatcem a Podbořany, po kterých se vlaky kvůli jejich špatnému technickému stavu sunou šnečí rychlostí. Řada železničních přejezdů na Žatecku a Podbořansku by letos měla dostat závory, čímž se na nich zvýší bezpečnost.