Kopce Raná, Rubín, lesnaté Džbánsko, zřícenina Pravdy, krásnodvorský zámecký park, lesy jižního Podbořanska nebo cyklotrasy u Ohře. To je opět, aniž by porušovali nařízení, pěším i cyklistům z okresu Louny přístupné.

Šíření pandemie při procházce v přírodě nebo jízdě na kole je bez ohledu na hranice obce či okresu nulové. Pokud se lidé s nikým nepotkají, nemluví spolu, nákaza se přenést nemůže.

Na druhou stranu bylo třeba rostoucí čísla covid pozitivních lidí v Česku zarazit. Zdá se, že drastické omezení pohybu osob k tomu napomohlo.

Velká část lidí nařízení respektovala a dál respektuje. Uplynulé tři týdny rozsáhlé uzávěře přály. Zima byla po letech studená, když vypustíme lyžování na horách, tak ani začátek března k nějakým velkým výletům nevybízel.



To se ale nyní mění. Podle předpovědí meteorologů přijde v nejbližších dnech jaro, výrazně se oteplí, ukáže se slunce. Lidé vytáhnou kola, inline brusle, vyrazí ven. Kdyby podobná uzávěra obcí a měst měla přijít teď, bylo by daleko méně lidí, kteří by ji respektovali.