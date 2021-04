Foto: Deník

Co se nezměnilo, je povinnost nosit ochranu nosu a úst ve městech a obcích. Podle zkušeností strážníků ze Žatce, Loun ale i dalších měst přibývá těch, kteří na to lidově řečeno kašlou. V obchodě nebo autobuse to takový problém není, venku se ale pohybuje bez roušky či respirátoru čím dál tím víc lidí.