Foto: Deník

V Žatci zvažují, že do ulic umístí semafory. Nemají řídit provoz na křižovatkách, ale zpomalit auta. Prvním místem, kde by se tato novinka mohla objevit, je ulice Volyňských Čechů. Pokud by jel řidič více než předepsaných padesát kilometrů v hodině, naskočila by mu červená a musel by zastavit. Žatecká radnice zvažuje, že semafor umístí na příjezdu do města ve směru od Holedeče. Řidiče tam svádí k rychlé jízdě rovný úsek.

Že tam maximální povolenou rychlost mnozí překračují, dokládají data z orientačního radaru, jenž v místě měří. Jedním z důvodů, proč chce radnice neukázněné řidiče zpomalit, je fakt, že v místě se nachází frekventovaný přechod pro chodce spojující sídliště Jih s lokalitou Kamenný vršek.