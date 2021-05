Daniel Černý nedávno koupil nejmenší památku v Žatci – bývalý prodejní stánek v ulici Nádražní schody. Zajímavá stavbička se nachází na jejich seznamu od roku 1994. Je zchátralá, nový majitel plánuje rekonstrukci. „Je to takový krásný, poetický objekt, často kolem něj chodím. Trápilo mě, v jakém je stavu,“ popsal své pohnutky ke koupi Daniel Černý.

Někdejší primátor Chomutova je majitelem několika památek v Žatci. Nyní rekonstruuje synagogu za desítky milionů korun, má tedy představu, co taková obnova historického objektu obnáší. Ví, že záchrana zabere čas a potřebuje peníze. Obojího hodně.

Bývalá trafika kousek od centra není nějakou zásadní stavbou. Kdyby se neopravila, časem by z ulice zmizela. Stejně jako některé další dřevěné stavby z počátku 20. století. Zdánlivě nic by se nestalo.

Nenávratně by se ale ztratil kousíček historie města spjatý s několika generacemi jeho obyvatel, pro které je stavbička nedílnou součástí koloritu jeho ulic. A to by byla škoda.