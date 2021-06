Zase nadáváme na stav silnic. Zima byla po letech opět zimou, sníh a mráz tentokrát nechyběly ani v suchém, relativně teplém a nízko položeném okrese Louny. Na cestách je to znát, jejich povrch je někde samý výtluk. Spodky aut dostávají co proto.

Obzvlášť slušné díry se objevily v Žatci na kruhovém objezdu u Kauflandu. Hluboké a velké. Sice je silničáři sprejem na vozovce označili, přesto se výmolům kvůli jejich rozloze řidiči jen těžko vyhnou. Do díry prostě vjet musí. A pak si jen málokterý z nich neodpustí nadávku na adresu správce komunikace. O to jadrnější v souvislosti s tím, že kvůli zkrášlení kruháku v posledních dnech vyrostla v jeho prostředku chmelnička. „Kdyby se radši opravily ty díry,“ logicky kritizují mnozí.

Ten, kdo chmelničku postavil, s dírami ale mnoho společného nemá. Kruhový objezd je v majetku státu – Ředitelství silnic a dálnic. Jeho středovou část si pronajalo město. Chmelničku tedy nechala vztyčit žatecká radnice, opravit díry ale musí zmíněná státní organizace. Bez ohledu na to, zda tam typická konstrukce Žatecka stojí, nebo ne.

Když už nadáváme na stav silnic, aby bylo jasné, kdo za neopravenou konkrétní cestu může, stojí za to si připomenout, že dálnice a tahy prvních tříd v Česku patří státu, silnice druhých a třetích tříd krajům a místní komunikace městům a obcím.

Šoférům to může být ale tak trochu jedno. Všechny zmíněné subjekty dostávají peníze z veřejných zdrojů, tedy i z daní řidičů. Měly by se tedy postarat o to, aby díry ze silnic zmizely co nejdřív.