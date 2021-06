Mladí zájemci o očkování proti covidu z Loun a okolí mají smůlu. Na rozdíl od starších ročníků musí za vakcínou do jiných měst, lounské očkovací centrum minulý týden utlumilo provoz. Nové registrace nepřijímá, doočkuje ty, kteří čekají na druhou dávku.

K utlumení dochází kvůli malé kapacitě centra, která je na několik týdnů zaplněna podáváním druhých dávek. Čekací doba v Lounech na první dávku se v květnu protáhla na týdny, v očkovacích centrech v nedalekých městech je v řádech dní.

Pro třicátníky a mladší ročníky, pro které se otvírá nebo brzy otevře očkování, je to nemilá zpráva. Za vakcínou musí jinam, cesta zabere podstatně delší dobu. Dojít si do areálu lounské nemocnice by bylo pro mnohé pohodlnější.

Na druhou stranu je pozitivní, že zájemci o očkování vědí, na čem jsou. Od registrace dostanou rychle informaci, kdy svou první dávku obdrží. Horší situace by byla, kdyby se do centra v Lounech zaregistrovali a týdny čekali na zprávu o termínu očkování.

Pokud ale padne rozhodnutí, že se v Česku budou proti covidu očkovat i děti, provoz centra v Lounech by se měl zase naplno obnovit. Dopravovat děti do jiných měst, by pro mnohé rodiče byla nepříjemná komplikace.