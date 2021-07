Problémy s parkováním ve Stekníku na Žatecku vygradovaly. Mnozí návštěvníci, kteří přijeli v polovině června na Víkend otevřených zahrad na tamním zámku, mají za sebou nemilou zkušenost. Na návsi se totiž objevila značka zákaz zastavení. Na jeho dodržování dohlížel pracovník pověřený místní starostkou, návštěvníkům nezbylo, než auto odstavit na polních cestách kolem Stekníku.

Potíže s auty v této malé vesničce obklopené chmelnicemi rok od roku rostou. Na zámek jezdí čím dál tím víc turistů, kteří se opět vracejí po nucené pauze způsobené pandemií covidu. Větší parkoviště chybí, vozy tak hlavně o víkendových akcích stojí, kde se dá.

Je potěšující, že obliba této památky na Žatecku roste. Na druhou stranu odstavená auta některé místní obtěžují. A může být hůř. Vesnice Stekník, tamní zámek, nedaleké Trnovany s příklady zachovalých sušáren a okolní chmelnice jsou součástí kandidatury Žatce mezi světové památky UNESCO. Zda se na prestižní seznam dostane, se rozhodne pravděpodobně za rok.

Pokud ano, aut ve Stekníku ještě přibude. A možná jich bude víc, i když kandidatura úspěšně nedopadne. V každém případě je třeba parkování ve vesnici vyřešit, a to co nejdříve. Mělo by to být i v zájmu města, které o vstup do UNESCO usiluje už přes deset let.