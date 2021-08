Petr Kinšt, Žatecký a lounský deník | Foto: Deník

Premiér Andrej Babiš minulý týden navštívil Louny. Stalo se tak v rámci předvolební kampaně, v říjnových volbách do Sněmovny kandiduje za Ústecký kraj. Ve městě podepisoval svou knihu, občas se s někým vyfotil, prohodil pár slov. Žádné proslovy či nějaké předvolební sliby, za hodinu a půl nasedl do černého bavoráku a pokračoval do dalšího města v regionu.