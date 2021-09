Petr Kinšt, Žatecký a lounský deník | Foto: Deník

Žatec obdrží 33 milionů korun na revitalizaci dolní části bývalých papíren. Je to další významná dotace pro město, pokrýt by měla polovinu předpokládaných nákladů proměny nevyužívaného objektu na městský archiv a kuželnu. Podle projektu si vyžádá 67 milionů korun, skutečnou cenu ukáže výsledek výběrového řízení na firmu, která práce provede. Je možné, že v dnešní době všeobecného zdražování to bude víc.