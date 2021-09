Na obyvatele Žatce čeká změna, která se týká úhrady poplatků za odpad z domácností. Nově budou muset mít všichni uzavřenou smlouvu s městem a platit jemu. Každý obyvatel Žatce od ledna zaplatí paušálně devět set korun ročně. ČR zavádí nové zákony o odpadech a místních poplatcích, proto v Žatci k novince přistoupili. Změny ale čekají i na obyvatele jiných měst.

Jejich smyslem je, aby lidé ještě víc třídili svůj odpad z domácností. Ne všichni to ale dělají a dělat budou. Jsou tací, pro které je vyhodit plastovou nebo skleněnou láhev do jiného kontejneru o pár metrů dál nepřekonatelnou překážkou. Tou nejčastější je jejich lenost.

Nic je ale netlačí to změnit. Mnozí ani nevědí, že v měsíčním nájemném za byt za nějaký odpad platí. Fakt, že čím méně odpadu půjde z celého města na skládky, tím méně za něj zaplatí, respektive nezaplatí za něj v dalších letech o tolik víc, je pro ně něco tak vzdáleného, že se tím nezabývají. A o tom, že by peníze z městského rozpočtu mohly jít místo na dotování vývozu popelnic třeba do oprav jejich sídliště, netuší. Přesvědčit je třídit, je těžké.

Oproti tomu lidé v rodinných domech platí jen za svůj vlastní odpad, tedy jak mají velkou popelnici a jak často jim ji popeláři vyvezou. Motivaci mají mnohem jasnější. Nově ale budou i oni platit tak jako tak devět stovek za člověka v domácnosti. Tím jim město motivaci ke třídění rozhodně nezvýší.