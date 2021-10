Jak Česku chybí dostavěná síť dálnic a kapacitních silnic, ukazuje i tento případ. Pokud by byla dostavěná karlovarská dálnice D6 s plánovanou přeložkou silnice Plzeň – Karlovy Vary, kvalitní objízdnou trasu by řidiči měli. Obě trasy jsou ale stále spíš hudbou budoucnosti. Bohužel.

Cesta mezi Žatcem a Plzní není řadu měsíců pro řidiče žádný med. V Jesenici je uzavírka, slušná objížďka neexistuje. Místo hlavní silnice I/27 se jezdí takřka krokem po okreskách, ty ale nejsou na takový nápor aut stavěné. Zdržení na trase je velké. Někdy navigace ukazují řidičům, aby jeli po karlovarské dálnici D6 a plzeňské D5 kolem Prahy. Místo běžných 80 kilometrů 150. Cestu zvládnou jen o pár minut déle. Špatnou zprávou pro řidiče je, že několikaměsíční uzavírka je v plánu i v příštím roce. Silnice v Jesenici bude průjezdná od prosince, ale jen do dubna příštího roku. Pak se opět na několik měsíců zavře. Předpoklad je, že do srpna 2022. Ale… Vůbec není vyloučeno, že se práce zase o něco protáhnou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.