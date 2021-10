Petr Kinšt, Žatecký a lounský deník | Foto: Deník

V Žatci se patnáct let řeší, zda soukromý investor může postavit vodní elektrárnu na jezu na řece Ohři. Vedení města je dlouhodobě proti. Ačkoliv se za tu dobu několikrát změnilo, v názoru je konstantní. „Elektrárnu na jezu nechceme, narušila by naši odpočinkovou zónu,“ zní několik let ze žatecké radnice. Soukromý investor hrozí žalobou za ušlý zisk, u soudu se chce domáhat náhrady škody.