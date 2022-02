Dálnici u Loun by měla překlenout druhá lávka pro pěší. Ta první vyrostla u bývalé vodárny na konci devadesátých let, když se stavěl obchvat města. Vede přes ni značená cyklotrasa z Loun do Jimlína, červená turistická značka z Loun do Cítolib a dále na Podlesí a také naučná stezka Louny – Zeměchy. Mnoho místních ji využívá k procházkám či vyjížďkám na kole. Také druhá, připravovaná lávka u Cítolib by své opodstatnění měla. Spojila by městys s jihovýchodním okrajem Loun. Určitě by byla využívána pěšími i cyklisty z obou stran. A vlastně by napravila to, co se při výstavbě obchvatu přerušilo. Asfaltovou cestu, která mezi Louny a Cítoliby vedla.